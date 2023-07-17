دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجا ديفيد بيكهام من موقف محرج خلال حفل تقديم ليونيل ميسي كلاعب في نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي أقيم في ملعب "DRV PNK" في جنوب فلوريدا، فجر الاثنين، بحضور ما يقرب 20 ألف مشجع.

فعندما كان النجم الإنجليزي السابق يهم بصعود منصة التقديم ترنح مرات عدة، وكاد أن يسقط على الأرض، إلّا أنه نجح في تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة.

خلال الحفل، قال بيكهام، وهو المالك الجزئي في النادي الأمريكي: "قبل عشر سنوات، بدأتُ رحلتي لبناء فريق جديد، قلتُ حينها، أحلم بإحضار أفضل اللاعبين في العالم إلى جنوب فلوريدا وإلى المدينة العظيمة في ميامي، لاعبون شاركوا طموحنا في تنمية كرة القدم في هذا البلد".

وتابع: "نحن سعداء جدًا لأنكم جميعًا هنا، للاحتفال بهذه اللحظة الرائعة، وهي لحظة سيشاهدها الجميع حول العالم، ينضم إلى عائلتنا لاعب وشخص رائع حقًا".

وأتمّ ديفيد بيكهام: "الحلم أصبح حقيقة، لذا أهلاً بك ليونيل ميسي في إنتر ميامي".