أول تعليق من ليونيل ميسي بعد انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمّ الكشف عن ليونيل ميسي كلاعب جديد في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، خلال حفل أقيم في ملعب "DRV PNK" في جنوب فلوريدا، فجر الاثنين، بحضور ما يقرب 20 ألف مشجع، الذين عانوا من سوء الأحوال الجوية قبل انطلاق مراسم الحفل.

ورحب بعض أكبر الأسماء الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية بالنجم الأرجنتيني عبر فيديو عُرِض خلال الحفل.

وقال اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 على أعقاب ذلك: "أريد حقاً أن أبدأ التدريبات والتنافس، لدي نفس الرغبة على التنافس التي لطالما كانت لدي، والرغبة في الفوز، ومساعدة النادي على الاستمرار في النمو".

وتابع بالقول: "أنا سعيد جداً لأنني اخترتُ المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، اختيار هذا المشروع لا يوجد شك في أنّنا سنستمتع به كثيراً".

وأكد ميسي: "سنحظى بوقت جيد وستحدث أشياء جيدة للغاية".

من جانبه، قال ديفيد بيكهام، المالك الجزئي في النادي: "الحلم أصبح حقيقة"، مُضيفاً: "ليو، نحن فخورون جداً بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".

فيما اعتبر المالك الإداري في النادي، خورخي ماس، أن ليونيل ميسي "أفضل لاعب على الإطلاق".

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لميسي بقميص نادي إنتر ميامي في 21 يوليو/ تمّوز الجاري، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي.