دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق اللاعب كيليان مبابي بتدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي خلال تدريبات الفريق.

ونشر النادي الباريسي فيديو عبر إنستغرام، أظهر عناقًا بين مبابي وزميله نيمار دا سيلفا، عقب لقائهما الأول بعد استئناف تدريبات الفريق.

وكانت العلاقة بين إدارة باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قد ساءت بينهما، بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2024.

وكان مبابي قد وصف الفريق بـ"المثير للانقسام" خلال حوار مع مجلة "فرانس فوتبول"، قائلا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق مثير للانقسام، نادي مثير للانقسام، لذلك، بالطبع، يجذب القيل والقال، لكنه لا يزعجني لأنني أعرف ما أفعله وكيف أفعله".

فيما قال ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة النادي، في مؤتمر صحفي سابق للفريق: "لقد صدمتُ حقا عندما علمتُ أن مبابي قرر المغادرة مجانًا (في صيف 2024)، إنّه أمر مخيب للآمال للغاية، لأن كيليان فتى رائع ورجل نبيل وسيغادر مجانًا، ويضعف أكبر ناد في فرنسا، إنه ليس هو..عندما سمعت النبأ، شعرتُ بالصدمة وخيبة الأمل".

وتابع: "الأمر له أن يقرر بنفسه الأسبوع المقبل، أو على الأكثر في الأسبوعين المقبلين"، مؤكدًا: "إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد، فإن الباب مفتوح أمامه، الأمر كذلك بالنسبة له ولغيره، لا أحد أكبر من النادي، ولا حتى أنا، ذلك واضح جدًا".