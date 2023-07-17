تدخل عنيف على مارسيلو بسبب لقطة مهارية خلال مباراة في الدوري البرازيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تدخل لويز أراوخو، لاعب نادي فلامنغو، بشكل عنيف على مارسيلو، ظهير نادي فلومينينسي، بعد قيام الأخير بفاصل مهاري، خلال مباراة الفريقين الّتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 في الدوري البرازيلي.



فعند الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، مرر مارسيلو الكرة بين قدمي لويز أراوخو، مما أثار غضب لاعب نادي فلامنغو ليتدخل بقوة عليه ويسقطه أرضاً.

وبعد مشاهدة الحالة عبر تقنية الـ "VAR"، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لويز أراوخو نظراً لقوة التدخل.

وكان مارسيلو (35 عاماً) قد عاد لملاعب البرازيل من بوابة نادي فلومينينسي في فبراير/ شباط الماضي، بعد نهاية مسيرته في أوروبا التي استمرت لما يقرب 16 عاماً، حقق خلالها الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية معظمها مع نادي ريال مدريد الإسباني.