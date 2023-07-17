دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في تصرف أثار ردود فعل واسعة، رحبت رابطة المحترفين الأمريكية بقدوم اللاعب الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، بصورة لزميله السابق في المنتخب، ألفارو أربيلوا، قبل أن يحذف الصورة ويُعلق في تغريدة لاحقة مشيرا بالشبه بين اللاعبين.

وبعد إعلان إنتر ميامي عن التعاقد مع لاعب برشلونة السابق، نشرت صفحة الدوري الأمريكي على تويتر تغريدة قالت فيها: "كل ما يفعله هو الفوز".

لكن الصورة التي نشرتها الصفحة كانت لظهير ريال مدريد وليفربول السابق، أربيلوا، وهو يرفع كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وحذفت الصفحة الصورة وقامت بنشر صورة بوسكيتس في تغريدة ثم أتبعها بأخرى تضمنت صورتي بوسكيتس وأربيلوا وعلقت عليها مازحة بالقول: "لماذا يتشابه بوسكيتس وأربيلوا في هاتين الصورتين؟ الأدمن يحتاج لنظارة طبية".

وانضمّ بوسكيتس إلى صفوف إنتر ميامي، بعقدٍ يمتد حتّى موسم 2025 من الدوري الأمريكي (MLS)، حسبما أعلن عنه النادي عبر موقعه الرسمي.