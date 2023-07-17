زميل ليونيل ميسي السابق يلحق به في إنتر ميامي الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضمّ اللاعب سيرجيو بوسكيتس إلى صفوف إنتر ميامي، بعقدٍ يمتد حتّى موسم 2025 من الدوري الأمريكي (MLS)، حسبما أعلن عنه النادي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح نادي إنتر ميامي أن متوسط الميدان الإسباني سيلتحق بصفوف الفريق في الأيام المقبلة.

خلال بيان النادي، قال المالك الإداري في الفريق، خورخي ماس: "أنا متحمس للترحيب ببوسكيتس في إنتر ميامي"، مُضيفاً: "منذ اليوم الأول بدأنا في جلب أفضل لاعبي العالم إلى النادي، ذخيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها، إنّه أحد أذكى اللاعبين الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق".

فيما قال المدير الرياضي في الفريق، كريس هيندرسون: "هو يقرأ اللعبة بمستوى غير مسبوق ويؤثر على كلّ جوانب اللعب، سيرجيو هو الفائز، والقائد والموهبة العالمية، ونحن متحمسون لرؤيته وهو يمثّل النادي".

ولحق بوسكيتس (35 عاماً) بزميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في نادي إنتر ميامي، إذ كان الأخير قد كشف عن ضمّ النجم الأرجنتيني في صفقة انتقال حر.

ورحل سيرجيو بوسكيتس عن صفوف "الفريق الكتالوني" هذا الصيف، بعد أن قضى ما يقرب 15 عاماً مع النادي، حقق خلالها الكثير من الألقاب، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس الملك.

على الصعيد الدولي، توّج مع منتخب إسبانيا بلقب المونديال 2010 وبكأس أمم أوروبا 2012.