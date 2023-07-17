نجم توتنهام هوتسبير يكشف رأيه بشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف هيونغ مين سون، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن رأيه حول إمكانية انتقاله للمملكة العربية السعودية، بعد أن نجحت أندية دوري "روشن" السعودي في التوقيع مع أبرز اللاعبين حول العالم.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أحد الأندية السعودية عمل على الظفر بخدمات المهاجم الكوري الجنوبي، هذا الصيف.

وفي مؤتمر صحفي عقب الجولة التحضيرية لفريق "السبيرز" استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023، قال سون: "إذا أردتُ الذهاب إلى هناك (السعودية) فلن أكون هنا"، مُضيفاً: "معظم الناس يذهبون إلى هناك، وهو أمر مُثير للاهتمام حقًا، من الواضح أن المال مهم أيضًا، لكني أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها".

وتابع: "في الموسم الماضي، عانيتُ جسديًا، هذا ليس سون الذي أعرفه، لذا أريد أن أثبت هذا الموسم أنّني سون الذي نعرفه جميعًا".

وأتمّ هيونغ مين سون: "أريد أن أثبت ذلك لنفسي، وأريد رد الجميل للنادي الذي أنتمي إليه".