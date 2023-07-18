دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب أيمن أشرف على وداع النادي الأهلي المصري، إذ تقرر رحيله عن صفوف الفريق، والانضمام لنادي البنك الأهلي لمدة موسمين.

وقال المدافع البالغ من العمر 32 عامًا عبر صفحته في فيسبوك: "في أوقات كتير ممكن تنزل صورة تكتب بوست لكن في وقت يجي عليك صعب تلاقي كلام يوصف اللي أنت حاسس بيه".

وأضاف أشرف: "النادي الاهلي بالنسبة لي مش مجرد فريق بلعب فيه، لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتي، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل".

وتابع: "أحب أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم علي المساندة الدائمة واشكر مجلس الإدراة وأشكر كل اللاعبين اللي أنا زاملتهم، وكل الاجهزة الفنية اللي اشتغلت معاهم حقيقي هفتقدكم كلكم".

وأتمّ أيمن أشرف: "لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور العظيم، الذي صنع اسم أيمن اشرف، كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا لكني أعلم جيدًا أن الحياة ليست دائمًا عادلة، حان وقت الرحيل أنا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم، بتمنالكم التوفيق جميعًا واتمنى ان اوفق ف خطوتي القادمه بشكركم جميعًا".



من جانبه، غرّد حساب النادي الأهلي على منصة تويتر: "شكرًا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة".

وكان أشرف قد نشأ في صفوف النادي الأهلي قبل أن يتم ترفيعه للفريق الأول وإعارته لبعض الأندية المحلية، ثمّ عاد لـ"المارد الأحمر" في عام 2017، وقد شارك في 215 مباراة مع النادي سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وحقق أيمن أشرف مع النادي الأهلي عددًا من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.