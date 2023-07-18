دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من نظيره ميتييلاند الدنماركي، حسبما أعلن الأهلي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، واصفًا عاشور بـ"الشبح".

وكان لاعب الوسط (25 عامًا)، قد ارتدى قميص نادي ميتييلاند في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يقرر العودة إلى الملاعب المصرية من بوابة الأهلي.

ولعب عاشور 7 مباريات مع النادي الدنماركي، سجّل خلالها هدفين، لكنّه عانى من إصابة لفترة زمنية طويلة.

وأثارت صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي غضب جماهير الزمالك، إذ جاءت بعد ما يقرب 7 أشهر فقط من رحيله عن الفريق.

وكان أنصار الزمالك قد توقعوا عودة عاشور إلى فريقهم بعد نهاية تجربته الاحترافية في الدنمارك، إلا أنه قرر الانتقال إلى الفريق الخصم، الأهلي.

وتواجد إمام عاشور في صفوف الزمالك قرابة 3 سنوات ونصف، لعب خلالها 102 مباراة، وقد أحرز 15 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، وحقق معه ألقاباً محلية، منها: الدوري المصري وكأس مصر.