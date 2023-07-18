دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي يتفوق على نظيره الأمريكي مؤكدا أنه قد يتجاوز قريبا الدوريين التركي والهولندي، وأكد أنه لن يعود للعب في أوروبا مرة أخرى لأن الدوريات الأوروبية "فقدت الكثير من جودتها"، ما أثار ردود فعل واسعة في المملكة مع هذه التصريحات الثلاثاء.

وقال رونالدو عند سؤاله عن إمكانية العودة إلى أوروبا، بعد نهاية مباراة النصر السعودي الودية مع سلتا فيغو الإسباني في البرتغال، والتي انتهت بخماسية نظيفة لفريق مدينة فيغو: "هذا الباب أُغلق بشكل تام"، وفق ما نقلته CNN البرتغال.

وتابع النجم البرتغالي الفائز بخمس كرات ذهبية قائلا: "أبلغ من العمر 38 عاما ونصف العام والوضع لا يستحق العودة، حسب رأيي فقدت أوروبا الكثير من جودتها، فالدوري الوحيد الذي أعتبره على قمة الدوريات هو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأردف رونالدو قائلا: "أعتقد أن حتى الدوري الإسباني لم يعد بتلك الجودة العظيمة، الدوري البرتغالي جيد لكنه ليس في القمة، والدوري الألماني أيضا فقد الكثير من جودته، أنا متأكد أنني لن ألعب في أوروبا مرة أخرى، أريد اللعب في السعودية".

وأجاب نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس سابقا، عند سؤاله عن إمكانية الانضمام إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي: "لن أفعل ذلك أيضا، الدوري السعودي أكثر قوة من الدوري الأمريكي".

وتابع رونالدو: "لقد فتح كريستيانو المجال للاعبين للقدوم إلى السعودية، والآن الجميع يأتي إلى السعودية، هل هي مصادفة أم لا؟ لقد قلت إن خلال 3 سنوات سيكون الدوري السعودي الخامس في العالم لكنه إذا واصل على هذا المنوال فإنه سيتجاوز الدوريين التركي والهولندي هذا العام".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن قدومه إلى السعودية أثر بشكل كبير في هذا التغيير بالكرة السعودية، قال رونالدو: "نعم، 100%، هذه حقيقة"، وأردف: "كنت أتوقع أن يحدث هذا التغيير في غضون سنة لكنه حدث في 6 أشهر فقط، أينما وُجد كريستيانو يكون هناك الكثير من الاهتمام وكنت أعلم أن الدوري السعودي سيكون هكذا ليس فقط هذا الموسم لأن الكثير من اللاعبين سيأتون الموسم المقبل أيضا".

أثارت تصريحات رونالدو ردود فعل إيجابية على موقع تويتر، إذ دشن مغردون سعوديون وسم "سعوديين نشكر رونالدو" وسط تفاعل واسع.

وانضم النجم البرتغالي إلى صفوف النصر السعودي في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2022 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد إثر المقابلة الشهيرة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، دون أن يُحقق أي لقب مع الفريق في موسمه الأول.

وتستقطب الأندية السعودية العديد من نجوم أوروبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وغيرهم من النجوم.