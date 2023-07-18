دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عزمها إطلاق استراتيجية "التحوّل" للمسابقة، التي تهدف إلى "تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم".

وقالت الرابطة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، إن الاستراتيجية تتضمن عددًا من البرامج التطورية، وفقًا لثلاث مسارات، وهي: "تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين المحليين المشاركين في المسابقة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وذكرت الرابطة سيكون تطوير العمل الإداري في الأندية من خلال "استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة، تستهدف تعزيز الخبرات التقنية والفنية للكوادر في الأندية الرياضية، وقياس مدى تطورها، وامتثالها لمعايير الرخص المحلية والآسيوية للأندية، إلى جانب الاستفادة من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال".

فيما سيتم العمل على مسار استقطاب نخبة اللاعبين وفق "سياسات محددة في إدارة عمليات الاستقطاب وانتقال اللاعبين إلى الدوري السعودي للمحترفين".

وقد تمّ الإعلان عن تكليف النيجيري مايكل إيمينالو مديرًا لكرة القدم في الرابطة، الذي سبق أن عمل مع نادي تشيلسي الإنجليزي وموناكو الفرنسي.

وتتعدد مهام مايكل إيمينالو، إذ سيشرف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، من خلال التنسيق والتعاون مع الأندية وتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم ومساعدتهم في الحصول على أفضل الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والاستدامة، إضافة إلى تفعيل نظام اللعب المالي النظيف.

بينما المسار الثالث الخاص بمشاركة اللاعبين السعوديين في المسابقة سيتم العمل عليه بالاتفاق مع اتحاد كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن النتائج المتوقعة من استراتيجية التحوّل، هي: زيادة الإيرادات للدوري والأندية من حقوق البث حول العالم وارتفاع القيمة التجارية للدوري وجذب المستثمرين، وامتثال جميع الأندية لمعايير نظام اللعب المالي النظيف ومعايير الرخص المحلية والآسيوية، وتنظيم عملية استقطاب وانتقال اللاعبين إلى الدوري وفق سياسات محددة ومدروسة.

وكانت الأندية السعودية قد نجحت بالظفر بخدمات أبرز اللاعبين والمدربين حول العالم، هذا الصيف، أبرزهم: كريم بنزيما ونغولو كانتي ووروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وروبرتو فيرمينو، وستيفن جيرارد وجورجي جيسوس.