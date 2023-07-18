"الإخبارية" السعودية تكشف هوية المحترف الجديد في نادي النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الاثنين، توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع اللاعب سيكو فوفانا، يقضي بانضمام الأخير لصفوف "العالمي"، قادما من نادي لانس الفرنسي.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن فوفانا أنهى جزءا من الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لنادي النصر مقابل رسوم تتراوح بين 25 و 30 مليون يورو (28 و33 مليون دولار).

ويبلغ سيكو فوفانا من العمر 28 عاما، وينشط في خط الوسط، ويعد من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الفرنسي.

وانضم فوفانا لنادي لانس عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.