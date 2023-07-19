دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع لقطات مصورة تظهر هتاف لاعبي نادي اتحاد جدة السعودي لزميلهم في الفريق، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في أعقاب تحضيرهم للموسم المقبل 2024/2023.

ونشر حساب فريق "النمور" فيديو أظهر تواجد لاعبي النادي في الحافلة وهتافهم للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، وعلّق بالقول: "اليوم يـومك".

ونشر النادي فيديو آخر لغناء اللاعبين لزميلهم، متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي، وعلّق قائلاً: "كـانتي يبدو منطرباً".

وكان بنزيما وكانتي قد انضمّا لنادي اتحاد جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة ثلاثة مواسم وحتّى موسم 2026/2025