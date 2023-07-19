دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، عن قائمة الفريق التي ستخوض جولة تحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023.

وخلت القائمة من اللاعب رياض محرز، بالتزامن مع تقارير صحفية تربطه بالانتقال لنادي أهلي جدة السعودي، هذا الصيف.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن النادي الصاعد مؤخرًا لدوري "روشن" في طريقه للظفر بخدمات المهاجم الجزائري لمدة 3 سنوات.

وبَاتَ محرز على وشك الرحيل عن فريق "السيتيسينز" بعد أن قضى ما يقرب 5 سنوات مع النادي، لعب خلالها 236 مباراة بمختلف المسابقات، وقد سجّل 78 هدفًا وقدّم 59 تمريرة حاسمة.

وحقق رياض محرز (32 عامًا) عددًا من الألقاب مع نادي مانشستر سيتي، أبرزها: الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.