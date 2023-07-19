أول تعليق من سيكو فوفانا بعد انتقاله لنادي النصر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، انتقال اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا إلى صفوفه، قادما من نادي لانس الفرنسي، بعقد مدته 3 سنوات وحتى عام 2026.

وأوضح فريق "العالمي" أن مراسم توقيع العقد بين الطرفين جرت على أعقاب معكسر النادي في البرتغال.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه على منصة تويتر، فيديو حمل الإعلان عن ضم متوسط الميدان، وقال الأخير خلاله: "أنا هنا، لأجري ولأقطع ولأنقذ ولأصنع ولأسجل، ولأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار، سيكو محمد فوفانا هُنا".

ويبلغ اللاعب الإيفواري من العمر 28 عاما، وينشط في خط الوسط، وكان يعد من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الفرنسي.

وانضم فوفانا لنادي لانس عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.