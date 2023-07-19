دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي إيخيدو الإسباني على دعم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وعلى أعقاب مباراة ودّية للفريق مع نظيره ألميريا والتي انتهت بفوز الأخير بسباعية نظيفة، وضع نادي إيخيدو يافطة على أرض الملعب دعم من خلالها تركي آل الشيخ، كما علّق حساب النادي على منصة تويتر: "ستعود أقوى".

وشكر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية نادي إيخيدو على هذا الفعل.

وكان تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية في نيويورك، فجر الأربعاء.

وتعود ملكية نادي ألميريا إلى تركي آل الشيخ منذ أواخر عام 2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الإسباني (لا ليغا)، وتجنب الهبوط للدرجة الثانية خلال موسم 2023/2022.