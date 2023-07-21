أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تعرض حارس باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما وشريكته للهجوم والسرقة في شقته في باريس مساء الخميس، بحسب مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية.

وقال المدعي العام لـCNN: "تم فتح تحقيق بتهم تتعلق بالسطو المسلح والخطف من قبل عصابة والعنف الشديد، بما يخص الأحداث التي شهدها منزل السيد دوناروما الليلة الماضية".

وأضاف المتحدث باسم المدعي العام أن وحدة الشرطة الفرنسية الخاصة التي تعمل على السطو المسلح وأعمال السطو عموما، هي التي بدأت التحقيق الجمعة.

ولم تكشف السلطات الفرنسية أي تفاصيل إضافية عن الحادثة بعد.

وقالت "BFMTV" المتعاونة مع CNN إن الحارس الإيطالي وشريكته لم يتعرضا لأذى لكن تم نقلهما إلى المستشفى صباح الجمعة للتعافي من الصدمة التي تعرضا لها جراء الهجوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب من باريس سان جيرمان للسرقة، ففي مارس/أذار من عام 2021، تمت سرقة منزلي لاعبي باريس سان جيرمان ماركينيوس وأنخيل دي ماريا في منطقة باريس.