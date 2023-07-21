عمر السومة يوقع لهذا النادي ويرحل عن الأهلي السعودي بعد 9 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي العربي القطري، الجمعة، إتمام التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، قادما من نادي أهلي جدة السعودي.

ونشر النادي القطري صورة تجمع مسؤولين من إدارة "العربي" مع السومة بعد توقيع العقد، على صفحته عبر تويتر.

وكشف نادي العربي أن عقد المهاجم السوري البالغ من العمر 34 عاما، يمتد لموسمين.

ولم يُسافر السومة مع بعثة أهلي جدة إلى المعسكر الاستعدادي للموسم المقبل، بعد أنباء نقلتها وسائل إعلام سعودية عن توقيع مخالصة مالية بينه وبين الأهلي، بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ولعب المهاجم السوري مع العربي القطري الموسم الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، واحتل المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري وحقق لقب كأس أمير قطر مع الفريق.

وأعلن السومة بنهاية الموسم الماضي أنه ملتزم بعقده مع الأهلي، وأنه سيعود ليلعب في السعودية، لكن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي وإبرامه تعاقدات مع لاعبين من أندية أوروبية كبرى، دفع الأهلي للاستغناء عن هدافه التاريخي.

وحقق السومة العديد من الإنجازات على مدار ثمانية مواسم لعبها مع الأهلي، وأصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يتصدر قائمة هدافي قارة آسيا أثناء وجوده مع العربي القطري، الموسم الماضي.

وانتقل السومة إلى صفوف أهلي جدة عام 2014 قادما من نادي القادسية الكويتي، بعد أن بدأ مسيرته الكروية في نادي الفتوة المنتمي لمدينة دير الزور التي ينحدر منها المهاجم السوري.