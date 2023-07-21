دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة (الإخبارية) السعودية، الجمعة، إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أكمل انتقاله إلى أهلي جدة السعودي، في حين لم يعلن النادي بعد إبرامه صفقة لضم محرز إلى صفوفه.

وأضافت قناة (الإخبارية) السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر: "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة ومدتها وقيمتها.

ومن جانبه، لم يصدر النادي الأهلي السعودي، الذي يتخذ من مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية مقرا له، إعلانا رسميا بعد عن تلك الصفقة.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن، الأربعاء الماضي، عن قائمة الفريق التي ستخوض جولة تحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023.

وخلت القائمة من اللاعب رياض محرز، بالتزامن مع تقارير صحفية سبقت وأن أفادت حينها بقرب انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي، الصيف الحالي.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في عام 2018، نجح رياض محرز في حصد 11 لقبا بينها لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات.

كما نجح رياض محرز في إحراز 78 هدفا، وقدم 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع مانشستر سيتي.