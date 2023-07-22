رد فعل بيكهام على أول هدف لميسي بقميص إنتر ميامي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة احتفال النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، برفقة عائلته بعد تسجيل ليونيل ميسي أول أهدافه بقميص نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان النجم الأرجنتيني قد أحرز هدفاً في الوقت القاتل 90+ من ركلة حرة مباشرة، ليقود فريقه للتغلّب على النادي المكسيكي كروز أزول بنتيجة 1/2، في مباراة كأس الدوري.

وأثار هدف اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 فرحة "جنونية" للحضور، إذ ظهرت سيرينا ويليامز، لاعبة التنس الأمريكية، مندهشة نظراً لجمالية الهدف.

وأوضحت لقطات أخرى تأثر بيكهام بفوز فريقه في اللحظات الأخيرة.

وقال ديفيد بيكهام، المالك الجزئي في النادي الأمريكي، لبث "Apple TV"، عقب المباراة: "بمجرد أن رأيت الركلة الحرة، اعتقدت أن هذه هي الطريقة الّتي من المفترض أن تحقق بها الفوز، خاصة عندما يكون لديك لاعبون مثل ليو وسيرجيو بوسكيتس على أرض الملعب".

وتابع بالقول: "هذه ليلة خاصة بالنسبة لنا، لعائلتنا، لكلّ شخص في هذا الملعب، من أجلكم يا رفاق، إنّها لحظة لهذا البلد، إنّها لحظة لهذا الدوري، وهي لحظة فخر للغاية بالنسبة لنا".