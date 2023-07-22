غياب كيليان مبابي عن معسكر باريس سان جيرمان يُثير تكهنات حول مستقبله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يدرج اللاعب كيليان مبابي على قائمة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الّتي ستخوض جولة تحضيرية في اليابان استعداداً للموسم المقبل 2024/2023.

وأثار غياب المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً عن قائمة النادي الباريسي تكهنات حول مستقبله، إذ جاء ذلك على أعقاب تقارير صحفية تربطه بالرحيل عن الفريق والانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن نادي باريس سان جيرمان لا يفضّل بقاء مبابي مع الفريق في حال عدم تجديد العقد بين الطرفين، والذي ينتهي في صيف 2024.

وبيّن فابريزيو أن كيليان مبابي على اتفاق مع فريق "الميرنغي"، للانضمام إلى الأخير في سوق الانتقالات الصيفية من العام المقبل وذلك بشكل مجاني، مما يدفع النادي الباريسي لبيع عقد اللاعب خلال "الميركاتو" الجاري للحصول على مقابل مادي.

وكانت العلاقة بين مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان قد ساءت في الآونة الأخيرة، إذ وصف اللاعب الفريق بـ "المثير للانقسام"، فيما قال ناصر الخليفي، رئيس النادي، إن على كيليان تحديد مستقبله خلال فترة زمنية قصيرة، موضّحاً أن "لا أحد أكبر من النادي".