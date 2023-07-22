دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء حول رحيل اللاعب جواو كانسيلو وزميله كايل ووكر عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم الظهير البرتغالي كانسيلو (29 عامًا) بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني، ومدافع منتخب إنجلترا ووكر (33 عامًا) لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وأوضح المدرب الإسباني أنه لم يتخذ أي قرارات بعد حول مستقبلهما، حسبما نقله الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتحدّث غوارديولا في مؤتمر صحفي، عقب تحضير الفريق للموسم المقبل 2024/2023، قائلاً: "أعتقد أن أشياء كثيرة ستحدث، لا أستطيع الإجابة لأنني لا أعرف، أريد الأفضل للاعبي فريقي وبالطبع النادي جزء مني أيضًا".

وتابع: "لقد تحدثتُ مع كايل (ووكر)، وكلّ شيء على ما يرام وسنرى ما سيحدث، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء لأنه لا يزال يفكر في ذلك".

وأضاف غوارديولا: "جواو (كانسيلو) هنا، وهو كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا في الموسم الماضي، بعد الإعارة في بايرن عاد إلى هنا وهو جزء من المجموعة، وكما قلت سنرى ما سيحدث".