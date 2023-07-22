فيديو هدف ميسي بأول ظهور مع نادي "إنتر ميامي" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هدف الفوز لنادي "إنتر ميامي" الذي أحرزه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وظهر ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي، الجمعة، حيث حقق نجاحًا لا يمكن أن يحققه إلا أفضل لاعب في العالم.

ولعب ميسي في مباراة كأس الدوري ضد الفريق المكسيكي كروز أزول، حيث سجل هدف الفوز بالمباراة في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، عبر تسديد ضربة حرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليحقق فوز إنتر ميامي 2-1 على ملعب DRV PNK في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

ودخل ميسي المباراة من دكة البدلاء في الدقيقة 54، مع تقدم إنتر ميامي 1-0.