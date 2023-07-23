الأحد ،

نشر الأحد ، 23 يوليو / تموز 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقام نادي الهلال السعودي، حفل استقبال لمحترفيه الأجانب وللمدير الفني، الذين انضمّوا للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق مباراته الودّية مع نادي الكويت الكويتي، مساء الأحد.

وبحضور الآلاف من المشجعين في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، رحب فريق "الأزرق الهلالي" بالثلاثي روبن نيفيز وخاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش، والمدرب جورجي جيسوس.

وعقب ذلك، حرص اللاعبون الثلاثة على قول "السلام عليكم" في بداية حديثهم، فيما قال جيسوس باللغة العربية: "مساء الخير".

وأعرب اللاعبون ومدربهم عن سعادتهم بتمثيل نادي الهلال، مؤكدين أنهم يسعون للنجاح على الصعيد الفردي والجماعي.