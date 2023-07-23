النصر السعودي يظفر بخدمات لاعب منتخب البرازيل.. تعرّف على أرقامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الأحد، ضم اللاعب أليكس تيليس إلى صفوف الفريق، بعقد يمتد حتّى عام 2025، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة تويتر لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وعلّق بالقول: "النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يـوقع رسمياً لـ ‌‎#العالمي⁩".

ويبلغ اللاعب البرازيلي من العمر 30 عاماً، وينشط في مركز الظهير الأيسر على أرض الملعب.

ومثّل أليكس تيليس فريق "الشياطين الحمر" منذ عام 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 50 مباراة مع النادي بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

كما لعب لأندية غريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني.



فيما خاض اللاعب البرازيلي 12 مباراة دولية مع منتخب "السامبا".