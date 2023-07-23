دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب برناردو سيلفا، خلال مباراة ودية جمعت الفريق مع نادي يوكوهاما الياباني، الأحد.

فعند الدقيقة 75 تمّ استبدال برناردو سيلفا، ومع خروج اللاعب من أرض الملعب قام المدرب الإسباني بركله على سبيل الممازحة، ليُثير فعل غوارديولا تفاعلاً على منصة تويتر.

وفاز فريق "السيتيسينز" على نظيره يوكوهاما بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار تحضير النادي الإنجليزي للموسم المقبل 2024/2023.

ويعتبر برناردو سيلفا (28 عامًا) أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيب غوارديولا، لكنّ تقارير صحفية قد زعمت أن اللاعب يفكر بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.