مصر.. هدف على طريقة "روبرتو كارلوس" في نهائي كأس الرابطة يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع أحد أهداف نهائي كأس الرابطة المصرية، الّذي جمع نادي سيراميكا كليوباترا مع نظيره المصري، مساء السبت، وعلى أرض استاد برج العرب في الإسكندرية.

فعند الدقيقة 60 من زمن المباراة، سدد لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، محمد شكري، كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة ومن مسافة بعيدة عن المرمى لتهزّ شباك المنافس.

وشبّه البعض هدف محمد شكري بأهداف النجم البرازيلي السابق، روبرتو كارلوس، والّذي اشتهر بتسديداته القوية.

وفاز نادي سيراميكا كليوباترا على نادي المصري بأربعة أهداف لواحد، ليفوز بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية وللمرة الأولى في تاريخ الفريق.