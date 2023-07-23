(CNN) -- خطفت جماهير منتخب اليابان الأنظار، عقب مواجهة الفريق مع منتخب زامبيا، السبت، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات، إذ قامت بتنظيف مدرجات الملعب بعد صافرة النهاية.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العديد من المشجعين اليابانيين وهم يتجولون في أرجاء الملعب حاملين أكياس القمامة، ويلتقطون القمامة المتروكة في المدرجات.

واشتهر أنصار منتخب اليابان في السنوات الأخيرة بجهودهم في تنظيف المدرجات، بعد أن فعلوا ذلك في مباريات كأس العالم 2018 و2022 للرجال، وتمّ الإشادة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي لجهودهم المبذولة حول ذلك.

كما أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على منصة تويتر بمنتخب اليابان للسيدات، لترك أفراد الفريق غرفة ملابسهم نظيفة، مع ملاحظة شكر مكتوبة باللغتين اليابانية والإنجليزية.

وفاز منتخب اليابان على منتخب زامبيا بخمسة أهداف دون مقابل، على أن يواجه الفريق منتخب كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل.