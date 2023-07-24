دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاقٍ رسمي مع نظيره زينيت الروسي، ينتقل بموجبه اللاعب مالكوم إلى "الأزرق الهلالي" هذا الصيف.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن رسوم صفقة انضمام الجناح البرازيلي إلى الهلال تترواح بين 55 و60 مليون يورو (61 و66 مليون دولار).

ويبلغ مالكوم من العمر 26 عامًا، ويعد من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الروسي.

وارتدى قميص نادي زينيت في عام 2019 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، ومنذ ذلك الحين لعب 109 مباريات، سجّل خلالها 42 هدفًا وقدّم 24 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، لم يظهر مالكوم كثيرًا مع منتخب البرازيل، بل اقتصرت مشاركته على مباراتين، صنع خلالهما هدفًا.