دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن نادي فولهام الإنجليزي وافق على بيع عقد لاعبه ألكساندر ميتروفيتش لنادي الهلال السعودي، هذا الصيف.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، قد كشف أن النادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفض عرضين من الهلال للظفر بخدمات المهاجم الصربي، قبل أن يتوصلا لاتفاق نهائي.

ويبلغ ميتروفيتش من العمر 28 عاماً، ويعتبر من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضمّ ألكساندر ميتروفيتش لنادي فولهام عام 2018، ومنذ ذلك الحين شارك في 205 مباراة، قد سجّل خلالها 111 هدفاً وقدّم 22 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، يمتلك ميتروفيتش 81 مباراة مع منتخب صربيا، وأحرز خلالها 52 هدفاً وصنع 4 آخرين.