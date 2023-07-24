السد القطري يُعلن التعاقد مع قائد "أسود الأطلس" بعقد يمتد لموسمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي السد القطري، الاثنين، التعاقد مع قائد منتخب المغرب وقلب دفاعه، رومان سايس، لمدة موسمين.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر صفحته على تويتر وعلق عليه بالقول: "رسمياً: المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024".

وظهر قائد منتخب المغرب في المقطع وهو يدخل إلى ملعب السد، وبدا أنه سيحمل الرقم 29 مع الفريق القطري.

ويبلغ سايس من العمر 33 عاما، وقاد منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ "أسود الأطلس" والكرة الإفريقية والعربية.

وخاض قائد المغرب تجربة احترافية مميزة مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بين عامي 2016 و2022، قبل أن ينتقل إلى صفوف بشكتاش التركي.