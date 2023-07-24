دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى مدير منتخب مصر الأول، محمد غرابة، صحة تقارير صحفية زعمت تفاوض نادي أهلي جدة السعودي مع المدير الفني لمنتخب الفراعنة، روي فيتوريا.

وذكرت تقارير أن المدرب البرتغالي أعطى موافقته على تدريب النادي الصاعد مؤخراً لدوري "روشن" في حال تكفل الفريق بدفع المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر، قبل أن ينفي غرابة ذلك.

وقال محمد غرابة عبر حسابه على منصة تويتر، الاثنين: "‏هذا الخبر غير صحيح لم يحدث أي تواصل، سواء شفهيًا أو رسميًا، يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن المدير الفني مستمر مع منتخب مصر".

وأشرف فيتوريا (53 عامًا) على تدريب منتخب الفراعنة في يوليو/ تمّوز عام 2022، على أن ينتهي عقده في عام 2026. فيما يبحث أهلي جدة عن مدرب جديد في الوقت الحالي، بعد رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني.