حسين الشحات يصفع لاعب بيراميدز على وجهه.. وتحرك من الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وبعد نهاية المباراة بفوز نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة، وجّه الشحات بعض الكلمات إلى الشيبي قبل أن يقوم بتوجيه صفعة قوية على وجهه، ليدخلان في مشاجرة مما دفع لاعبي الفريقين للفصل بينهما.

عقب الواقعة، صافح حسين الشحات محمد الشيبي وقدّم اعتذاره، وعلى الرغم من ذلك قد اتخذ فريق "المارد الأحمر" قراراً صارماً، إذ قرر مدير الكرة في النادي، سيد عبد الحفيظ، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

فيما قررت إدارة نادي بيراميدز تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولإدارة رابطة الأندية المحترفة ضدّ الشحات نظراً لما بدر منه.