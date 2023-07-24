بعد احتشاد مشجعين حوله.. مرزوق الغانم يوجه رسالة للهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق الرئيس الفخري لنادي الكويت الكويتي، مرزوق الغانم، الشكر لجمهور الهلال السعودي وإدارته على حسن الاستقبال، وذلك بعد احتشاد عدد من الجماهير حوله لالتقاط صور تذكارية.

ونشر الغانم مقطع فيديو عبر صفحته على تويتر يُظهر احتشاد عدد من المشجعين حوله، أثناء حضوره مباراة الهلال السعودي والكويت والكويتي الودية.

وعلق رئيس مجلس الأمة السابق بالقول: "نبارك لنادي الهلال وجماهيره ومحبينه الفوز اليوم، وهاردلك لنادي الكويت الرياضي".

وأردف الغانم قائلا: "كل الشكر للشعب السعودي العظيم على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة و للأخ العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السيد فهد بن سعد بن نافل على حسن الاستقبال وكرم النفس و ليس بمستغرب من هذا الشعب المضياف".

وظهر رئيس مجلس الأمة السابق في مقطع فيديو آخر امتدح فيه الهلال ورأى أنه "أصبح بمستوى الأندية الأوروبية"، مؤكدا أن الهلال "فخر لكل خليجي وعربي"، على حد قوله.

وكان "الزعيم" قد تغلب على الكويت الكويتي برباعية مقابل هدفين، الأحد، في المباراة الاستعدادية التي جمعتهما في العاصمة السعودية، الرياض.