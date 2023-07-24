دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألق اللاعب محمد صلاح خلال مباراة ودّية لفريقه ليفربول الإنجليزي مع نظيره غرويتر فورت الألماني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4/4، الاثنين.

وكان النجم المصري قد شارك في الشوط الثاني من المباراة وساهم في إحراز 3 أهداف، إذ صنع هدفين لزميله داروين نونيز في الدقيقتين 50 و59، ثمّ هزّ الشباك عند الدقيقة 89.

ويخوض فريق "الريدز"، بحضور صلاح، معكسرًا تحضيريًا في ألمانيا في الوقت الحالي، استعدادًا للموسم المقبل 2024/2023.

ويأمل اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، بقيادة نادي ليفربول للعودة لمنصات التتويج في العام القادم، واستعادة الجوائز الفردية التي خسرها في الموسم الفائت.