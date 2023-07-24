دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، بـ"منح وإهداء لانيا فاخر أصغر فارسة عراقية، مجموعة خيول بعد موت فرسها بسبب مرضه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أمر الشيخ محمد بن راشد "بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها"، حسبما ذكرت وام.

جاء ذلك بعد ظهور أصغر فارسة في العراق، التي تبلغ من العمر 8 سنوات، في مقطع فيديو وهي تبكي بحسرة على موت فرسها. ونشرت الوكالة الإمارتية مقطع الفيديو في حسابها عبر تويتر، الاثنين، الذي ظهرت فيه لانيا فاخر، وهي تحتضن فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" بعد موته، مما أثار حالة واسعة من التعاطف معها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُصنف لانيا أصغر فارسة في إقليم كردستان العراق، فهي من مواليد عام 2015. أهداها والدها الحصان "جسنو"، منذ أن كانت في سن الخامسة من عمرها، حسب وام.

وقالت لانيا إن "حصانها الوحيد كان مريضًا في الفترة الأخيرة، وأنها حاولت مساعدته بإطعامه ورعايته، رغم أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه".

وأردفت قائلة إنها "تحلم بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات إقليم كردستان الفروسية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية.