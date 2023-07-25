أديداس تسابق الزمن بعد الإقبال الكبير على قميص ميسي مع إنتر ميامي

(CNN) -- من السهل مشاهدة اللاعب ليونيل ميسي وهو يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ارتداء ملابس مثله يعد أمرًا أصعب قليلاً.

سيتعين على المعجبين الذين يأملون في شراء قميص نادي إنتر ميامي الأصلي الذي يحمل اسم نجمه الجديد الانتظار حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، لاسيما عندما ينتهي موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وقالت أديداس، الشركة المصنعة الرسمية للقميص، في بيان إن الطلب على القميص البالغ ثمنه 160 دولارًا "غير مسبوق حقاً".

وهذا يعيق عدد من البائعين، بما في ذلك متجر "MLS" الرسمي عبر الإنترنت، الذي يحذر المشترين من تاريخ التسليم في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال متحدث باسم أديداس: "نحن نعمل بأسرع ما يمكن للتأكد من أن كل مشجع يريد قميصًا يمكنه الحصول عليه عبر الإنترنت، أو في أحد متاجرنا".

وصول ميسي له تأثير هائل على نادي إنتر ميامي، إذ بعد وقت قصير من إعلان النجم الأرجنتيني عن نيته القدوم إلى الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، قال موقع Soccer.com، المخصص للبيع بالتجزئة على الإنترنت، إنه باع ما قيمته ستة أشهر من قمصان نادي إنتر ميامي العامة في يوم واحد فقط، وما زالت تباع.

وقال بيلي لالور، مدير التسويق للمستهلكين في موقع Soccer.com، لشبكة CNN: "بعد ذلك، مكنتنا أديداس من تقديم طلب جديد للإسراع من خلال الإنتاج، في حين أن طلب المصنع عادةً ما يستغرق ستة أشهر، للانتقال عبر سلسلة التوريد والوصول إلى السوق، فإن أديداس تحقق ذلك في نصف ذلك الوقت".

مع ذلك، لن يُترك المشجعين خاليي الوفاض، لدى موقع Soccer.com الكثير من القمصان التي تحمل علامة ميسي المعروضة للبيع والجاهزة للشحن، والتي قال بيلي لالور إنّها "بيعت بشكل جيد".

هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها أديداس من هوس ميسي، إذ في العام الماضي وبعد فوز نجم كرة القدم الأول على الإطلاق ببطولة كأس العالم، باعت أديداس بسرعة قصوى الكثير من قمصان منتخب الأرجنتين في جميع أنحاء العالم.

كانت بطولة كأس العالم فرصة ثمينة لأديداس، إذ باعت حوالي 424 مليون دولار في "المبيعات المتعلقة بالحدث"، مع نمو بضائع كرة القدم بنسبة 30٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالعام السابق.



"جنون ميسي"

انتهى ظهور ليونيل ميسي الأول مع نادي إنتر ميامي بتسجيله هدف الفوز في الوقت الإضافي، على الرغم من أن "Apple TV" لا تنشر أرقام المشاهدات علناً، إلا أن مقطع فيديو لتلك اللحظة نشره حساب "MLS" حصل على أكثر من 214 مليون مشاهدة، وأكثر من 15 مليون تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لشركة التحليلات الرياضية "Zoomph".

ومن المتوقع أيضًا أن يكون توقيعه بمثابة فرصة ثمينة لحزمة Apple، وقد ذكرت مجلة "سبورتس بيزنس جورنال"، نقلاً عن مصادر صناعية، أن حزمة الاشتراك "تقترب من مليون مشترك"، وتتوقع الشركة "أن يتضخم هذا الرقم أكثر بمجرد أن يبدأ ميسي اللعب".

وسيكون ظهور ميسي القادم، مساء الثلاثاء، أمام نادي أتلانتا يونايتد في ثاني مباراة لفريق إنتر ميامي في كأس الدوري، ومازالت التذاكر متاحة.