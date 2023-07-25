دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نادي الهلال السعودي على مزحة أسطورة نادي ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، يانيس أنتيتوكومبو، الثلاثاء، حول العرض الذي ذكرت تقارير صحفية أن "الزعيم" قدمه للاعب الفرنسي، كيليان مبابي، ورحب به كـ"مشجع للفريق".

وذكرت تقارير صحفية أن الهلال قدم عرضا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان وسط أنباء عن أن الأجر السنوي للاعب الفرنسي قد يزيد عن الـ700 مليون يورو.

ولا يمكن لـCNN تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.

وبعد انتشار الخبر، نشر يانيس تغريدة قال فيها: "الهلال يمكنكم التعاقد معي، فأنا أشبه كيليان مبابي".

ورد اللاعب الفرنسي على تغريدة يانيس بـ"إيموجي" ضاحك، في حين أعاد حساب الهلال على تويتر نشر التغريدة وجاء فيها: "أهلا وسهلا بك كمشجع يانيس".

يذكر أن وجهة مبابي الموسم المقبل أصبحت القضية الأبرز في سوق الانتقالات الحالي بعد أن قرر باريس سان جيرمان استبعاد اللاعب من رحلته إلى آسيا بعد أن رفض تجديد عقده مع الفريق.