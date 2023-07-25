دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لاعب كرة السلة، الاثنين، نادي الهلال السعودي، بشأن رغبة الفريق في ضم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، هذا الصيف.

وقال يانيس أنتيتوكونمبو مازحا عبر حسابه على منصة تويتر: "الهلال يمكنك أن تأخذني، أبدو مثل كيليان مبابي".

وأعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما نشر تغريدة لاعب كرة السلة الشهير، وتفاعل معها برموز تعبيرية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن فريق "الأزرق الهلالي" قدم عرضا للنادي الباريسي للحصول على خدمات مبابي، مقابل مبالغ مالية قياسية بلغت 300 مليون يورو (330 مليون دولار).

وكان نادي باريس سان جيرمان استبعد كيليان مبابي من قائمة الفريق التي تخوض جولة تحضيرية في اليابان، استعدادا للموسم المقبل 2024/2023.

وأصدر النادي الباريسي إنذارا لمبابي لتوقيع عقد جديد أو المغادرة، إذ لا يرغب الفريق برحيله بشكل مجاني ودون الحصول على مقابل مادي مع نهاية عقده في صيف 2024.