دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أمنية طفل من خلال التوقيع على قميصه، عقب مواجهة ودّية جمعت فريق "العالمي" مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة طلب أحد الأطفال من النجم البرتغالي التوقيع على قميصه خلال تواجدهما في ممر دخول ملعب "يانمار ناغاي"، ليستجيب له رونالدو.

وأثارت هذه اللقطات تفاعلاً بين مغرّدين على منصة تويتر، وقد أشاد بعضهم بفعل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً.

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر مع النادي الباريسي التي أقيمت في الأراضي اليابانية، على هامش تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.