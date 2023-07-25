القاهرة، مصر (CNN) -- قال متحدث باسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لشبكة CNN، إن الفريق يفكر في قبول عرض قياسي عالمي لنجم كرة القدم كيليان مبابي من قِبل الهلال، ومنح الإذن للنادي السعودي للاقتراب من الفائز بكأس العالم 2018 بشأن انتقال محتمل.

وقدّم نادي الهلال عرضًا قياسيًا عالميًا بأكثر من 332 مليون دولار (300 مليون يورو) لمهاجم النادي الباريسي، وفقًا لتقارير متعددة، الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم باريس سان جيرمان إن الفريق لم يقبل بعد عرض "الأزرق الهلالي".

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي نادي الهلال ومبابي للتعليق.

وتم استبعاد كيليان مبابي (24 عامًا) من قائمة الفريق التي تخوض جولة تحضيرية في اليابان، استعداداً للموسم المقبل 2024/2023، إذ أصدر النادي إنذاراً له لتوقيع عقد جديد أو بيعه.

وفقاً لتقارير متعددة في يونيو/ حزيران الفائت، أبلغ مبابي النادي الباريسي أنه لن يؤدي خياره للسنة الثالثة في عقده، تاركًا للنادي قرارًا يتخذه، إما بيع لاعبه هذا الصيف أو تركه يرحل مجانًا في عام 2024 عند انتهاء عقده.

في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، موقف النادي من مستقبل اللاعب، خلال مؤتمر صحفي عُقد للترحيب بالمدرب الجديد للفريق لويس إنريكي.

قال الخليفي للصحفيين: "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجانًا الآن، هذا مستحيل"، مُضيفاً: "إذا غيّر أحدهم رأيه، فهذا ليس خطأنا، لن نسمح لأحد أفضل اللاعبين في العالم بالمغادرة مجانًا، هذا واضح جدًا".