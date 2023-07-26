دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع لقطات مصورة تظهر مواساة اللاعب ليونيل ميسي لنجل الدي جي ومنتج الأغاني الأمريكي، دي جي خالد، الّذي ذرف دموعه قبل انطلاق مباراة نادي إنتر ميامي ونظيره أتلانتا يونايتد.

وبيّنت اللقطات بكاء نجل دي جي خالد عند وقوفه بجانب النجم الأرجنتيني قبل صافرة البداية، ليقوم اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 بمواساته تحت أنظار والده.

وقاد ميسي نادي إنتر ميامي لتحقيق الفوز على منافسه أتلانتا يونايتد برباعية نظيفة، ضمن منافسات كأس الدوري،فجر الأربعاء.

وساهم ليونيل ميسي في إحراز 3 أهداف، إذ سجّل هدفين في الدقيقتين 8 و22، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله روبير تايلور الذي أحرز الهدف الرابع عند الدقيقة 53.

ونجح النجم الأرجنتيني في هزّ الشباك للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن أحرز هدفاً في اللحظات الأخيرة خلال فوز نادي إنتر ميامي على النادي المكسيكي كروز أزول.