"الإخبارية" السعودية توضح موقف جوردان هندرسون من الانتقال لدوري روشن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الأربعاء، أن اللاعب جوردان هندرسون وقع عقد انتقاله بشكل رسمي لنادي الاتفاق، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن متوسط الميدان الإنجليزي سينضم للنادي السعودي بعقد مدته 3 سنوات، مُشيراً إلى أن اللاعب التحق بصفوف الفريق الذي يخوض معسكرا خارجيا في كرواتيا.

وتقرر رحيل هندرسون عن صفوف "الريدز" بعد أن قضى ما يقرب 12 عاما مع الفريق، لعب خلالها 492 مباراة، وسجل 33 هدفا وقدم 61 تمريرة حاسمة.

وحقق جوردان هندرسون (33 عاما) عددا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشارك هندرسون في 76 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.