دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف كاتي مكابي، لاعبة منتخب أيرلندا، في شباك منتخب كندا الأنظار، في أعقاب مواجهة المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، الأربعاء.

وجاء هدف كاتي مكابي عند الدقيقة الرابعة بطريقة جميلة للغاية، إذ نفذت اللاعبة ضربة الزاوية ونجحت في وضع الكرة بشكل مباشر في شباك المنافس.

وتمكّنت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً من تسجيل أول أهداف منتخب بلادها في مونديال السيدات الّذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا.

وسبق وأن خسر زميلات كاتي مكابي من صاحب الأرض والضيافة، "الكنغر الأسترالي"، بهدف دون رد، في افتتاح مشوارهن في أكبر بطولات العالم.