دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سافرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إلى اليابان لحضور مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان بعد أيام قليلة من حضورها المباراة الاولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، ونشرت صورا ومقاطع فيديو للقاء ابنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره البرازيلي نيمار.

وشاركت كارداشيان متابعي صفحتها على إنستغرام صورا على خاصية "ستوري" تُظهر حصولها على قميص رونالدو مع النصر السعودي موقعا من النجم البرتغالي إلى جانب قميص نيمار مع باريس سان جيرمان.

ونشرت كيم أيضا مقطع فيديو يُظهر لقاء نجلها برونالدو واحتفاله معه على طريقة الـ"SI" التي اشتهر بها "صاروخ ماديرا" على مدار سنوات مسيرته.

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع وهي تسأل ابنها: "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟"، ليجيب اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قائلا: "مبابي؟ إلى السعودية؟!!!" قبل أن ياتي طفل ويقول له: "أنا من السعودية" ليجيب "سبيد" بالعربية: "يا هلا".

وكان الهلال قد قدم عرضا لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 332 مليون دولار، بالإضافة إلى راتب سنوي بلغ أكثر من 700 مليون دولار وفق ما ذكرته تقارير.

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