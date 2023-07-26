دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، انضمام اللاعب مالكوم لصفوف الفريق، لمدة 3 سنوات وحتى عام 2026، قادما من نادي زينيت الروسي.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة تويتر فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم البرازيلي، وعلق قائلا: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة بلغت 60 مليون يورو (66 مليون دولار).

ويبلغ مالكوم من العمر 26 عاما، وكان يعد من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الروسي.

وارتدى قميص نادي زينيت في عام 2019 قادما من نادي برشلونة الإسباني، ومنذ ذلك الحين لعب 109 مباريات، سجل خلالها 42 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، ظهر مالكوم في مباراتين مع منتخب البرازيل، صنع خلالهما هدفا.