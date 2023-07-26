السعودية.. تفاعل مع "دبل كيك" رونالدو أمام باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون مع "الدبل كيك" (المقصية الخلفية) الذي قام به نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام باريس سان جيرمان في المباراة الودية التي اُقيمت الثلاثاء في اليابان.

وحاول رونالدو أن يسجل هدفا استعراضيا بمقصية خلفية في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتحسر عدد من المغردين على هذه اللقطة مشيرين إلى أن الهدف لو سُجل لكان "تاريخيا".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وشكل رونالدو خطورة في مناسبة أخرى على مرمى باريس لكن دوناروما تصدى لكرته الخطيرة.

يذكر أن هذه هي ثالث مباراة استعدادية للنصر السعودي بعد أن لعب أمام سلتا فيغو الإسباني وخسر بخماسية نظيفة وخاض مباراة أخرى أمام بنفيكا البرتغالي وخسرها برباعية مقابل هدف وحيد.