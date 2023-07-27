أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن وزير العدل الإسباني، الثلاثاء، عن حصول لاعبة شطرنج إيرانية شاركت في بطولة دولية بدون أن ترتدي الحجاب، على الجنسية الإسبانية.

شاركت سارة خادم في بطولة العالم السريعة والبليتز للشطرنج في ألماتي، كازاخستان في ديسمبر/كانون أول من عام 2022، وتم تصويرها وهي لا ترتدي الحجاب، على الرغم من أن هذا أمر إلزامي في إيران، مما أدى إلى إصدار مذكرة اعتقال ضدها في بلدها الأصلي، وفقًا لوكالة رويترز، التي أجرت مقابلة مع خادم في فبراير/شباط، وقد عاشت في إسبانيا منذ ذلك الحين.

وكانت خادم واحدة من عدد من الرياضات اللواتي ظهرن في حدث رياضي بدون حجاب منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والتي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وتوفيت الفتاة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا في منتصف سبتمبر/أيلول بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في البلاد لعدم التزامها بقواعد اللباس في البلاد، مما أثار غضبًا حول مجموعة من المظالم من النظام.

وقالت وزيرة العدل الإسبانية، بيلار لوب، إن هناك "ظروفًا استثنائية" بشأن وضع خادم، معلنة أن مجلس الوزراء في البلاد منحها "الجنسية الإسبانية من خلال خطاب التجنيس".

والتقت لاعبة الشطرنج برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يناير/كانون ثاني، الذي قال إنه "مستوحى" من خادم.

وقال سانشيز: " كم تعلمت اليوم من سيدة تلهمني، خبيرة الشطرنج النسائية سارة خادم"، وتابع: " كل دعمي للرياضيات مثلك يساهم في عالم أفضل".