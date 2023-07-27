دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الاتفاق السعودي التعاقد مع قائد نادي ليفربول الإنجليزي، جوردان هندرسون، الخميس، في حين وجه المدرب الألماني يورغن كلوب رسالة وداع لمن وصفه بـ"الأسطورة" متمنيا له التوفيق.

ونشر نادي الاتفاق تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر تضمنت صورا لهندرسون يحمل وشاحا عليه ألوان النادي وعلق فيها بالقول: "إنجلترا... المملكة العربية السعودية... جوردان هندرسون لا يعرف إلا العراقة... الدار تباركت بوجودك".

ورحب النادي السعودي بهندرسون عبر نشر فيديو ترحيبي به وصور تُظهر مسيرته الطويلة الحافلة في أوروبا.

من جانبه، وجه كلوب رسالة للاعب صاحب المدة الأطول تحت قيادته، وقال في مقطع فيديو نشره حساب ليفربول على تويتر: "سنفتقدك أنت تعلم ذلك... وستفتقدنا أنا أعلم ذلك لكنها الحياة وهو ليس وداعا أبديا لكنه وداع جيد ونحن نتمنى لك التوفيق وأنت تتمنى لنا بالمثل".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "سنتابعك وستتابعنا لقد قلت في البداية عندما جئت إلى هنا إن في الحياة يجب أن نكمل بعضنا، ونحن كنا معا وكتبنا قصصا معا وعندما تنظر إلى الخلف فإنك ستبتسم بالتأكيد وأشعر أنا بالأمر نفسه".

وأردف كلوب قائلا: "الآن أنت اللاعب صاحب المدة الأطول تحت قيادتي، وقد كان لدي العديد من اللاعبين الذين لعبوا معي لفترة طويلة متل سيباستيان كيهل لسبع سنوات وديمو فاخ لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر أما أنت فلعبت تحت قيادتي لسبع سنوات وثمانية أو تسعة أشهر ولقد فزت أنت بهذا السباق أيضا".

وأضاف كلوب قائلا: "حسنا، سأفتقدك وسأفتقد أحاديثنا رغم أنها لم تكن دائما أحاديث سهلة لكنني أتمنى لك ولريبيكا والأولاد التوفيق وأتمنى أن تكون رحلتك موفقة وإذا لم يخبرك أحد فأنا سأخبرك الآن أنك أسطورة".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "أعلم أن الناس يقولون بعض الأشياء بشكل متواصل مؤخرا لكنني أعلم أن الأمر لا ينطبق عليك".

وختم كلوب بالقول: "أتمنى أن نتحدث قريبا وأن نلتقي قريبا وأرجو أن تجد وقتا لتعود لنتمكن من القول وداعا بالطريقة المناسبة كفريق لأن هذا ما تستحقه، شكرا على كل شيء أراك قريبا، ولا تنسى (لن تسير وحدك أبدا)".