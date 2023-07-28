دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع الجناح الجزائري الأيمن لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، لمدة أربعة مواسم في صفقة ذكرت تقارير صحفية أنها بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار أمريكي)، الجمعة.

ونشر الأهلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيها إتمام التعاقد مع محرز حتى موسم 2026/2027، مشيرا إلى أن العقد وُقع في العاصمة الفرنسية، باريس.

وعلق الأهلي على مقطع فيديو نشره على الصفحة نفسها وأظهر تقديم رياض محرز، بالقول: "انتهى الانتظار... رياض حقيقة".

من جانبه، وجه اللاعب الجزائري رسالة وداع لجماهير ولاعبي السيتي قال فيها: "اليوم يمثل نهاية فصل لا ينسى في حياتي، رحلة لمدة خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها. قبل أن أغادر، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير الفني والموظفين لإعطائي الفرصة لأثبت نفسي على أعلى مستوى".

وأردف محرز قائلا: "إلى زملائي القدماء والجدد لقد كانت مشاركتكم غرف تبديل الملابس من دواعي فخري"، وأردف: "معاً، كسرنا أرقاماً قياسية لا حصر لها، حققنا ما بدا مستحيلاً ولم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها. موسمنا الأخير سيتم تذكره إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءا منه".

وختم اللاعب الجزائري بالقول: "أخيراً، أريد أن أشكركم أيها المواطنين، أشكركم على جعلي أشعر أنني جزء من عائلتكم منذ اليوم الأول، وإعطائي الثقة في كل مرة دخلت فيها الملعب مرتدياً هذا القميص. سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم... اليوم سأرحل ولكنني لن أنسى أيا منكم، أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل حتى نلتقي مجدداً".

أما مانشستر سيتي فقد نشر فيديو لأفضل ذكريات اللاعب في صفوفه، وأعلن أن لاعبه انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وذكر الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو أن الصفقة كلفت الأهلي 33 مليون دولار.

وهذه هي الصفقة الكبرى الثالثة للأهلي هذا الصيف، بعد التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.